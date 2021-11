मुंबई. मुंबई (Mumbai) के शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में दिवाली (Diwali 2021) को लेकर सजावट की गई है. इसमें रंगबिरंगी लाइटें (Lighting) लगाई गई हैं. इनके बीच एक बड़ी से स्‍क्रीन लगी है. इसमें कोई संदेश चलाया जा सकता है. लेकिन जानकारी के अनुसार इसमें दिवाली की शुभकामनाओं की जगह ईद-ए मिलाद की मुबारकबाद वाला संदेश चल गया. इसके बाद बीजेपी ने राज्‍य सरकार पर निशाना साधा है तो महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की ओर से सफाई दी जा रही है.

दिवाली के समय 8 साल से मुंबई के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे की पार्टी मनसे लाइटिंग व्‍यवस्‍था करवाती आ रही है. मनसे के कार्यकर्ता यशवंत किलेधर ने बताया है कि हो सकता है लाइट की टेस्टिंग के समय ईद-ए मिलाद लिख कर आ गया हो. क्योंक‍ि सिस्टम में पुरानी चीजें लोड रहती हैं.

What else is left ???

All these decorations at Shivaji Park n it says Eid Milad n not happy Diwali !!!

So Hindus r not even counted now in Maharashtra ??

Our festivals don’t matter to this MVA Gov?

R we living in Pakistan!!! pic.twitter.com/yU6CPXCcKy

— nitesh rane (@NiteshNRane) November 1, 2021