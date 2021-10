मुंबई. सैंडहर्स्‍ट रोड रेलवे स्‍टेशन (Sandhurst Road Railway Station) पर उस समय एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जब चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला गिर पड़ी. महिला ट्रेन और पटरियों के बीच आने ही वाली थी कि उसे वहां मौजूद आरपीएफ की महिला कांस्‍टेबल ( RPF Constable) ने बचा लिया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने महिला कांस्‍टेबल को असली हीरो बताया है.

ये घटना सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन की है. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बदलापुर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे स्‍टैंडहर्स्‍ट रोड रेलवे स्‍टेशन पहुंची थी.

#WATCH | Maharashtra: Railway Protection Force (RPF) constable Sapna Golkar saves a 50 year-old woman from falling into the gap between platform and train while she was boarding the running train at Sandhurst Road railway station on Thursday. pic.twitter.com/XkTZGODpYQ

— ANI (@ANI) October 21, 2021