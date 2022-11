मुंबई एयरपोर्ट: 8 किग्रा हेरोइन के साथ जिम्बाब्वे के दो नागरिक गिरफ्तार, कीमत इतनी की आप भी हो जाएं हैरान

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआआई) ने जिम्बाब्वे के दो नागरिकों को 50 करोड़ रुपये मूल्य की 7.9 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर डीआरआई की मुंबई संभागीय इकाई ने गत शुक्रवार को अदीस अबाबा (इथोपिया) से आये एक पुरुष और एक महिला को हवाई अड्डा पर जांच के लिए रोका था.

उन्होंने बताया कि उनके सामान की तालाशी लेने पर कुछ पैकेट मिले, जिसमें हल्के भूरे रंग के चूर्ण थे. इन पैकेट को ट्रॉली बैग में छिपाकर रखा गया था. अधिकारी ने बताया कि जांच पर इसके हेरोइन होने की पुष्टि हुई और इसका कुल वजन 7.9 किलोग्राम है और जब्त किये गये मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ रुपये आंकी गई है.

Directorate of Revenue Intelligence #DRI has recovered 8 kg of heroin worth Rs 50 crores from two foreign nationals at Mumbai International Airport#Video#DRUGS #heroine@CSMIA_Official @MumbaiPolice @DGPMaharashtra @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/fP85vptAHB

— Shyamsundar Pal (@ShyamasundarPal) November 27, 2022