VIDEO: मुंबई लोकल ट्रेन से लटक कर जा रहा युवक सिग्नल पोल से टकराकर गिरा, जानें फिर क्या हुआ...

मुंबई. मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local train) के दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे युवक के पटरियों पर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर वायरल (Video Viral) हो गया है. यह घटना गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे कलवा और ठाणे रेलवे स्‍टेशन के बीच की बताई गई है. घायल युवक की पहचान दानिश हुसैन खान (18) के रूप में हुई है जो ट्रेन से दादर जाने के लिए निकला था. सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि घायल को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

मुंबई लोकल ट्रेन में सवार दानिश दरवाजे पर अन्‍य यात्रियों के साथ लटका हुआ था, वीडियो में देखा जा सकता है कि जब ट्रेन एक सिग्‍नल के पास से गुजर रही थी, तभी दानिश कुछ और बाहर की ओर झुकता है, जिससे वह पोल से टकराकर पटरियों पर गिर जाता है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दानिश कलावा के भास्‍कर नगर में रहता है. उसे पैर और हाथ में चोटें आई हैं. घटना के करीब 20 मिनट के बाद ही उसके रिश्‍तेदार और कुछ अन्‍य लोग उसे अस्‍पताल ले गए थे. उन्‍होंने कहा कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

The 18-year-old has been admitted with fractures. He was lucky but many others are not.

Railway police appeal to people to not risk their lives like this.@grpmumbai @HTMumbai @RoadsOfMumbai @mumbaimatterz pic.twitter.com/0iBjuTn3g2

— megha sood (@memeghasood) June 24, 2022