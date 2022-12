Maharashtra News: दिसंबर में भी 35.6 डिग्री पर उबल रही मुंबई, लोग बेहाल; जानें क्या है वजह

हाइलाइट्स मुंबई में लगातार कम हो रहा बिल्ट-अप एरिया, कम हो रहे जलाशय रत्नागिरी में अधिकतम तापमान 35.4 और पूना में 32.3 डिग्री सेल्सियस अरब सागर पड़ रहे गहरे दबाव की वजह से हवाओं की दिशा बदली

मुंबई. गर्मी का मौसम है, या सर्दी का! यह बात मुंबई में समझ के बाहर है. यहां दिसंबर में तापमान 40 डिग्री के आसपास है. इस तरह तापमान बढ़ने से गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है. विभाग के मुताबिक, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गर्मी मुंबई में पड़ रही है. मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में लगातार विकास के काम होने से बिल्ट-अप एरिया बढ़ता जा रहा है, जबकि वनस्पति और जलाशय कम होते जा रहे हैं. यही वजह है मुंबई में गर्मी लगातार बढ़ रही है. गौर करने लायक बात यह है कि शुक्रवार को मौसम अचानक गर्म नहीं हुआ, बल्कि उसके एक दिन पहले गुरुवार को भी मुंबई का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस था. यह पूरे महाराष्ट्र की तुलना में सबसे ज्यादा था.

Why is Mumbai getting summer heat during winter? — Krishnan (@fxS0ciety) December 14, 2022

इन शहरों में भी पड़ रही गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई के बाद रत्नागिरी में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सिय,, पूना में 32.3 डिग्री सेल्सियस, दहानू में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. खास बात यह है कि मुंबई के ही उपनगर सांताक्रूज में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ऊपर है.

The October heat, which we thought we skipped this year in #Mumbai, has come back to haunt us in December — Rosh (@roshd) December 15, 2022

अरब सागर में गहरा दबाव

बताया जाता है कि अरब सागर पड़ रहे गहरे दबाव की वजह से हवाओं की दिशा बदल गई है. इसे वजह से उसे दक्षिण-पूर्व की ओर बहना पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों तक मुंबई में ऐसा ही मौसम रहेगा. दिन के अलावा रात के तापमान में भी वृद्धि हो गई है.

Landed from Bangalore to Mumbai, might just get a heat stroke. Doesn’t feel like December in any city! — Bira Ki Ma (@BiraKiMa) December 16, 2022

चार दिन पहले ठंडा था पानी

कोलाबा स्थित मौसम विभाग के केंद्र ने शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया. जबकि, सांताक्रूज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री था. बता दें, चार दिन पहले तक मुंबई और उसके आसपास का पानी ठंडा था, लेकिन गुरुवार-शुक्रवार को यह मौसम में बदलाव की वजह से गर्म हो गया.

October heat se did it shift to December heat in Mumbai? — (@IshitaJoshi) December 8, 2022

लगातार गर्म हो रहा जमीनी सतह का तापमान

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल इनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च की और पाया कि दक्षिण मुंबई की जमीनी सतह का तापमान साल 2000 से 2022 के बीच 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है. ताजा रिपोर्ट का दावा है कि मुंबई में जमीनी सतह का तापमान पिछले 20 सालों में 27.1 डिग्री से बढ़कर 32.2 डिग्री हो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में लगातार विकास के काम होने से बिल्ट-अप एरिया बढ़ता जा रहा है, जबकि वनस्पति और जलाशय कम होते जा रहे हैं. यही वजह है मुंबई में गर्मी लगातार बढ़ रही है.

