मुंबई. दक्ष‍िण मुंबई के मालाबार ह‍िल की नेप‍ियन सी रोड (Nepean Sea Road) पर बम लगाए जाने की सूचना के बाद पुल‍िस महकमे में हड़कंप मच गया. एक मह‍िला की ओर से मुंबई पुल‍िस को बम लगाने की सूचना देने को लेकर करीब 38 बार फर्जी कॉल की गई. बम लगाए जाने की म‍िली कॉल को पुल‍िस ने गंभीरता से लेते हुए जांच की, लेक‍िन पुल‍िस जांच में कोई भी संद‍िग्‍ध वस्‍तु नहीं म‍िली है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक मुंबई पुल‍िस के अनुसार एक महिला ने फर्जी कॉल (Bomb Hoax Call) कर कहा कि नेपियन सी रोड पर बम लगाया गया है.

A woman made a hoax call, saying that a bomb is deployed at Nepean Sea Road. The same woman has called the police 38 times so far to inform them about similar deployment of bombs. Another such call was received during the investigation saying that a bomb is deployed in…

