ृृMaharashtra Winter Session 2022 : विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. आज पहले दिन सत्र में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा उठा. लेकिन वहीं आज एक ओर महाराष्ट्र के नागपुर में राकांपा विधायक ने सबका ध्यान खींचा. यह विधायक एनसीपी की देवलाली विधानसभा की विधायक सरोज अहिरे हैं. विधायक सरोज अहिरे अपने ढाई महीने के बच्चे के साथ सम्मेलन में शामिल हुईं.

सरोज अहिरे ने कहा- “मतदाताओं के लिए जवाब लेने आई हूं”

सरोज अहिरे ने कहा, “मैं मां भी हूं और विधायक भी हूं” और ये दोनों कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं अपने बच्चे को यहां लेकर आई हूं. सरोज अहिरे ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरे बिना रह नहीं सकता, इसलिए मुझे बच्चे को लाना पड़ा. उन्होंने कहा, पिछले ढाई वर्षों से कोरोना के कारण नागपुर में कोई सत्र आयोजित नहीं किया गया था इसलिए मैं अपने मतदाताओं के लिए जवाब लेने आई हूं. सरोज अहिरे ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र के कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें विधानसभा में उठाने की जरूरत है.

Nagpur |NCP MLA Saroj Babulal Ahire arrives at Maharashtra Assembly with her newborn baby. She became a mother on Sept 30&is attending Winter Session today

Says,”For past 2.5 yrs no session was held in Nagpur due to COVID.I’m a mother now but I came to get answers for my voters” pic.twitter.com/rBzRdf9zO7

— ANI (@ANI) December 19, 2022