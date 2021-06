मोदी इज पक्के अंबेडकरवादी- रामदास आठवले ने कविता से की 2024 के चुनाव को लेकर भविष्यवाणी

मुंबई. अपने खास अंदाज के लिए परिचित केंद्रीय मंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने 2024 के लोकसभा चुनाव (General Election 2024) में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में ही एनडीए को 2024 के आम चुनाव में जीत मिलेगी. मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे.



आठवले ने अपनी कविता के माध्यम से एक बार फिर से विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर के मत बनो आदी, नरेंद्र मोदी इज पक्के अंबेडकरवादी, 2024 में फिर से पीएम बनेंगे मोदी.



केंद्रीय मंत्री आठवले ने हाल ही में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की मीटिंग पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात से विपक्ष का कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं निकलेगा. इसकी वजह है कि सभी विपक्षी नेता एक साथ नहीं आ सकते हैं.आठवले ने उन्होंने कहा कि 2019 (आम चुनाव) में प्रशांत किशोर के बिना समर्थन के बीजेपी ने 303 सीटें जीतीं. विपक्षी दल सदन (संसद) में एनडीए का समर्थन करते हैं. 2024 के आम चुनावों में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को जीत मिलेगी.



