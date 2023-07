नई दिल्ली: महाराष्ट्र में चाचा-भतीजे (शरद पवार vs अजित पवार) के बीच जारी सियासी महासंग्राम की आंच अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है. गुरुवार सुबह नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) ने सड़कों पर लगीं शरद पवार की होर्डिंग्स उतार दिए. वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छात्र ईकाई, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने पार्टी दफ्तर के बाहर फिल्म ‘बाहुबली – द बिगिनिंग’ के एक दृश्य पर डिजाइन किया गया एक पोस्टर लगाया, जिसमें इसके किरदार ‘कटप्पा’ को ‘अमरेंद्र बाहुबली’ की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है.

पोस्टर पर बड़े अक्षरों में ‘गद्दार’ के साथ दो लाइनें ​लिखी थीं, ‘सारा देश देख रहा है, अपनों में छिपे गद्दारों को, माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को.’ एनसीपी कार्यालय के पास मौलाना आजाद रोड सर्कल और जनपथ सर्कल पर लगे शरद पवार के पोस्टर और होर्डिंग्स नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने हटा दिए. शरद पवार आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां उन्होंने एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है. महाराष्ट्र में NCP बनाम NCP संकट के बीच कल मुंबई में शरद पवार और अजित पवार ने पार्टी की दो अलग-अलग बैठकें बुलाईं.

Delhi | Amid NCP vs NCP crisis in Maharashtra, Rashtrawadi Vidyarthi Congress puts up a poster designed on a scene from the film ‘Baahubali – The Beginning’, showing its character ‘Kattappa’ stabbing ‘Amarendra Baahubali’ in the back. pic.twitter.com/ojq7EmXO7A



अजित पवार ने अपने चाचा शरद गोविंदराव पवार को राकांपा अध्यक्ष पद से हटाते हुए खुद को नेशनल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया. वहीं पार्टी में संकट के बीच दिल्ली में एनसीपी कार्यालय से बागी नेताओं प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार वाले पुराने पोस्टर हटा दिए गए. इसकी जगह शरद पवार और सुप्रिया सुले के नए फोटो लगाए गए. गुरुवार को दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर ‘सच्चाई और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ है’ और ‘भारत का इतिहास ऐसा है कि उसने धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं किया है’ जैसे पोस्टर लगाए गए.

#WATCH | Delhi | NCP President Sharad Pawar’s posters and hoardings were removed by New Delhi Municipal Council (NDMC).

Meanwhile, Sharad Pawar left his residence for Delhi where the party’s National Executive meeting is scheduled for today. Amid NCP vs NCP crisis in… pic.twitter.com/RLeluKHiHY

— ANI (@ANI) July 6, 2023