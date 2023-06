मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बड़ी खबर आई है. एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार को सोशल मीडिया पर ‘जान से मारने की धमकी’ दी गई है. एनसीपी ने शुक्रवार को यह दावा किया. वहीं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत को भी जान से मारने की धमकी मिली है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए मुंबई ने पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर लिया है. इस बीच एनसीपी ने अपने वर्कर्स से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शरद पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस के प्रमुख विवेक फणसालकर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की. राकांपा नेताओं ने पुलिस को बताया कि शरद पवार (82) को फेसबुक पर एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था, ‘उनका भी (नरेन्द्र) दाभोलकर जैसा हश्र होगा.’

इस बीच सुप्रिया सुले ने धमकी भरे संदेश की तस्वीरें पुलिस के साथ साझा कीं. यहां गौर करने वाली बात है कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले नरेन्द्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के समय बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

वहीं, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने से कहा कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राकांपा प्रमुख को मिली धमकी के बारे में बताया गया है. उन्होंने कहा, ‘हम इसे देख रहे हैं. हमने जांच शुरू कर दी है.’ अधिकारी ने कहा कि राकांपा ने शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे. उन्होंने कहा, ‘पुलिस इस संबंध में दक्षिण क्षेत्र साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर रही है.’

#WATCH | Mumbai | “I received a message on WhatsApp for Pawar Sahab. He has been threatened through a website. So, I have come to the Police demanding justice. I urge Maharashtra Home Minister and Union Home Minister. Such actions are low-level politics and this should stop..,”… pic.twitter.com/C7zwuJlzQq

— ANI (@ANI) June 9, 2023