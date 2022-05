गैंग्स्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी पर NIA का बड़ा एक्शन, मुंबई में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान स्थित गैंग्स्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और कुछ हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ मुंबई में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है. नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांताक्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार समेत अन्य इलाकों में स्थिति अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों के ठिकानों पर एनआईए ने यह कार्रवाई की है. कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग पेडलर दाऊद से जुड़े थे और एनआईए ने इस संबंध में फरवरी में केस रजिस्टर किया था. उसी सिलसिले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन घोषित कर, उस पर प्रतिबंधित लगा रखा है. संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल आतंकी घोषित कर उसके सिर 25 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था. एनआईए सूत्रों के मुताबिक जिस केस में यह छापेमार कार्रवाई हुई है, उसी मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब ​मलिक गिरफ्तार किए गए हैं. वह फिलहाल जेल में बंद हैं. आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी साल फरवरी में दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामलों की जांच एनआईए को सौंपी थी.

National Investigation Agency (NIA) conducts raids at more than one dozen locations in Mumbai against Pakistan-based gangster Dawood Ibrahim’s associates and a few hawala operators pic.twitter.com/mAUq4w8gul

— ANI (@ANI) May 9, 2022