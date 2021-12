Omicron: मुंबई में धारा 144 की उड़ी धज्जियां, समंदर किनारे पहुंची हज़ारों की भीड़, देखें Video

मुंबई. देश के कई राज्यों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं. इसकी ताज़ा तस्वीर मुंबई में देखने को मिली. धारा 144 लागू होने के बावजूद हज़ारों की संख्या में लोग समंदर के किनारे घूमते नज़र आए. बता दें कि मुंबई में अब तक ओमिक्रॉन के 17 नए मामले मिले हैं. कोरोना के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ये काफी तेज़ी से फैलता है.

गिरगांव चौपाटी पर रविवार को छुट्टी के दिन बीच पर हज़ारों लोग दिख रहे थे. चिंता की बात ये है कि कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे थे. ऐसा लग रहा था मानो किसी को कोरोना की कोई परवाह न हो.

#WATCH | Girgaum Chowpatty beach in Mumbai witnessed huge crowd on Sunday.

In wake of #Omicron cases in the state, asection 144 CrPC was imposed in Mumbai on 11th and 12th December. The state has a total of 17 Omicron cases so far. pic.twitter.com/C8sxbL34ys

