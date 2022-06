महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग

मुंबई: महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट को लेकर एक जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिका में एकनाथ शिंदे, शिवसेना के बागी विधायकों और मंत्रियों को तुरंत गुवाहाटी से राज्य में लौटने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कर्तव्य पालन में चूक के लिए बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. सोमवार को सीजे दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया.

पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए पूर्वाभ्यास को देखने के बाद सुनवाई की तारीख देगी. जनहित याचिका में कहा गया है कि मंत्री अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिससे नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है. इसमें कहा गया है कि मंत्रियों द्वारा ‘जानबूझकर अनुपस्थिति’ एक ऐसा आचरण है, जो नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से बारिश के मौसम में किसानों और शहरी मुद्दों से संबंधित मामलों में.

PIL filed against Eknath Shinde and other rebel Shiv Sena MLAs in Bombay High Court for “neglecting” their official duties and seeking directions to them to resume office.

