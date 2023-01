VIDEO: पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो में किया सफर, करीब 12 हजार करोड़ की रेल लाइन देश को समर्पित

मुंबई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अपने मुंबई के दौरे पर यहां बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी यात्रा को सुगम बनाने तथा स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से 38,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्र को लगभग 12,600 करोड़ रुपये लागत वाली मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2ए और 7 भी समर्पित किया. इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सफर का लुत्फ उठाया.

दहिसर (पूर्व) और डीएन नगर (येलो लाइन) को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 2ए लगभग 18.6 किलोमीटर लंबी है, जबकि अंधेरी (पूर्व) एवं दहिसर (पूर्व) (रेड लाइन) को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 7 लगभग 16.5 किलोमीटर लंबी है. दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2015 में इन लाइन की आधारशिला रखी थी.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi avails Mumbai metro and interacts with the youth onboard. Earlier this evening, he inaugurated two lines of the Mumbai metro.

(Video Source: DD News) pic.twitter.com/6IXCOeivXx

— ANI (@ANI) January 19, 2023