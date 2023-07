मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उलटफेर तेजी से हो रहा है. वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है. इस बीच मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में हुए दो फाड़ के चलते प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है. इसी कड़ी में महाविकास अघाड़ी के प्रमुख घटक दलों में एनसीपी की सहयोगी कांग्रेस भी एनसीपी में हुए बवाल से चिंतित है. इस बीच कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इतने वर्षों से चल रही कड़वाहट यह दर्शाती है कि उनके(शरद पवार) दल के संचालन में कोई गलतियां हों. यह उनके घर का मामला है. लेकिन पारिवारिक मतभेद होने से राज्य की राजनीति पर असर पड़ता है.

#WATCH | NCP vs NCP | Former Maharashtra CM and senior Congress leader Prithviraj Chavan says, “…This politics that Ajit Pawar has to be brought on board, was decided in Delhi. We believe that within a few months, perhaps before 10-11 August, a decision will have to be made in… pic.twitter.com/f6OtWpVnSm

— ANI (@ANI) July 6, 2023