26/11 मुंबई अटैक के विरोध में वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन

वाशिंगटन: मुंबई 26/11 हमले के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में शनिवार को लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए. मुंबई में वर्ष 2008 में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले (26/11 Mumbai Attack) को कल 14 साल पूरे हो गए. हालांकि उस कायरतापूर्ण हमले की दर्दनाक यादें देश के हर नागरिक के दिलो दिमाग में आज भी ताजा हैं. मुंबई में साल 2008 में 26 नवंबर के दिन ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, सीएसएमटी रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे समेत कुल 12 जगहों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला किया था.

United States | A protest was held outside Pakistan Embassy in Washington DC against the 26/11 #MumbaiTerrorAttack pic.twitter.com/1u8ZufuqhT

— ANI (@ANI) November 27, 2022