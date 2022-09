VIDEO: पुणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, हजारों की भीड़ रही

पुणे. श्री गणेश उत्‍सव के संपन्‍न होने पर देश के साथ-साथ पुणे में कई जगहों पर स्‍थापित की गईं गणेश प्रतिमाओं का शुक्रवार को धूमधाम से विसर्जन किया गया. अनंत चतुर्दशी पर लोगों ने भक्तिभाव और श्रद्धा से गणेशोत्‍सव में हिस्‍सा लिया. धूमधाम से निकली गणेश प्रतिमाओं के चल समारोह और पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमाओं को नदियों और जलाशयों में प्रवाहित किया जाता है. पुणे में इस मौके पर चल समारोह निकाले गए और इसमें हजारों लोगों ने हिस्‍सा लिया. यहां गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पर प्रतिमा की स्‍थापना के बाद से 10 दिनों तक हर्ष से उनका पूजन किया गया था.

#WATCH | Maharashtra: Thousands gather to celebrate the immersion of Lord Ganesha’s idol in Pune on the occasion of #GaneshVisarjan pic.twitter.com/E80wT4Nuu3

— ANI (@ANI) September 9, 2022