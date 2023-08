पुणे. महाराष्‍ट्र के पुणे (Pune) के प‍िंपरी च‍िंचवाड़ के पूर्णानगर इलाके में आज बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रान‍िक्‍स हार्डवेयर की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है. इस दर्दनाक घटना में 4 लोगों की मौत होने की सूचना म‍िली है. आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्क‍िट ( Short Circuit) बताई गई है. भीषण आग में दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई ज‍िसमें लाखों का सामान स्‍वाह हो गया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक बुधवार सुबह 5 बजे पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्णानगर इलाके में स्‍थ‍ित एक इलेक्ट्रान‍िक्‍स हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई.

VIDEO | Several people dead in a fire that broke out due to short circuit in an electronics and hardware store in Pune in the wee hours of Wednesday. More details are awaited.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/d3TzvpFhqm

— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2023