Video: पुणे में धूं-धूंकर जली बस, समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को राज्य परिवहन की एक बस में आग लग गई, हालांकि उसमें सवार 42 यात्री बाल-बाल बच गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घटना पूर्वाह्न करीब साढ़े ग्यारह बजे की है. उन्होंने बताया कि घटना येरवदा इलाके के शास्त्री चौक के पास तब हुई जब बस यवतमाल जा रही थी.

देखें जलती हुई बस का वीडियो-

#WATCH | Maharashtra: A state transport (ST) bus caught fire in Pimpalvihir, Amravati today; all 35 passengers who were onboard are safe. pic.twitter.com/6gyFENF8Om

— ANI (@ANI) November 1, 2022