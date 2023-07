VIDEO: अब कौन होगा NCP का 'विश्वसनीय चेहरा'? शरद पवार ने दिया ये जवाब

पुणे. अजित पवार की बगावत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के चीफ शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) ने रविवार को पुणे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के ‘विश्वसनीय चेहरे’ के बारे में पूछे गए एक सवाल का आत्मविश्वास से जवाब दिया. उन्‍होंने उत्साह के साथ अपना हाथ उठाया और घोषणा की- ‘शरद पवार.’ यह घटना मीडिया बातचीत के दौरान सामने आई जहां पत्रकारों ने एनसीपी के भविष्य के नेतृत्व पर उनसे सवाल किए थे. उनसे पूछा गया था कि किसे पार्टी का विश्वसनीय प्रतिनिधि माना जा सकता है.

अपने राजनीतिक कौशल और अनुभव के लिए जाने जाने वाले शरद पवार की प्रतिक्रिया ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने इस भूमिका के लिए अपनी उम्मीदवारी का संकेत दिया. उनकी यह टिप्पणी राकांपा के अजित पवार के आठ पार्टी नेताओं के साथ आज महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के कुछ घंटों बाद आई है. अजित पवार ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली; यह पद वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ साझा करेंगे.

शरद पवार बोले- अजित का फैसला निजी, मेरे लिए असामान्‍य नहीं

अजित पवार के इस कदम पर शरद पवार ने नाराजगी व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि एनसीपी, अजित के कार्यों का समर्थन नहीं करती, यह उनका व्‍यक्तिगत निर्णय है. शरद पवार ने कहा, ‘आज जो हुआ वह कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है; लेकिन यह मेरे लिए असामान्‍य नहीं है. मैंने 1980 में भी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया था; उस समय पार्टी के सभी नेताओं ने मेरा साथ छोड़ दिया था.’ यह बात उन्‍होंने अजित पवार के उस दावे के तुरंत बाद कही; कि शिंदे-फडणवीस सरकार के साथ हाथ मिलाने के लिए उन्‍हें एनसीपी के सभी सदस्‍यों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्‍त है.

#WATCH | NCP chief Sharad Pawar raises his hand and says “Sharad Pawar” when asked about who will be the reliable face of the party pic.twitter.com/2sVWf3RK62

