हैवानियत! पत्नी ने बुर्का पहनने से मना किया तो भड़का पति, दी खौफनाक मौत, जानें पूरा मामला

मुंबई. इन दिनों बुर्का दुनिया भर में चर्चा में है. एक तरफ ईरान की महिलाएं बुर्के के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं. वहीं दूसरी तरफ भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुर्का ना पहनने को लेकर पति ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार 36 वर्षीय एक टैक्सी चालक ने रूढ़िवादी मुस्लिम रीति-रिवाजों का पालन करने से इनकार करने पर चल रहे विवाद के बाद कल रात मुंबई में अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

ANI के अनुसार रूपाली ने 2019 में इकबाल शेख से शादी की थी. उसने अपना नाम बदलकर जारा कर लिया था. उनका एक बेटा भी है. क्षेत्र के पुलिस प्रभारी विलास राठौड़ ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि रूपाली के परिवार ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे के साथ अलग रह रही थी. क्योंकि इकबाल शेख का परिवार उस पर बुर्का पहनने के लिए दबाव डालता था.

Mumbai | On Sept 26, one Iqbal Mohd Sheikh stabbed his wife to death. They got married 3 yrs ago&have a child. Complaint states, his family&he used to force the victim to adopt Muslim traditions&wear a burqa. But she refused. So, they used to argue: Police Inspector Vilas Rathore pic.twitter.com/p6jXZrUYB2

