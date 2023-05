आर्यन खान केस: समीर वानखेड़े से CBI कर रही पूछताछ, पेशी से पहले बोले- सत्यमेव जयते... देखें Video

मुंबई. साल 2021 में क्रूज जहाज पर ड्रग्स (Drug case) जब्त किए जाने के मामले में शाहरुख खान (Shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को आरोपी बनाया गया था. लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और उसका (आर्यन का) नाम हटा दिया गया. अब इस मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) आज पूछताछ के लिए CBI के दफ्तर पहुंचे.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार जब समीर वानखेड़े शनिवार को आर्यन खान ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की. तो इस दौरान उन्होंने ‘सत्यमेव जयते’ कहा. उनके सत्यमेव जयते कहने का मतलब यही निकाला जा सकता है कि वह यह कहना चाह रहे हों कि वह जो कह रहे हैं वह सच है और सच में अंत में सच्चाई की जीत होगी.

#WATCH | Mumbai: Former Zonal Director, NCB Mumbai, Sameer Wankhede arrives at the CBI office, for questioning in connection with a case related to Aryan Khan drugs on cruise case. pic.twitter.com/UWkj4TGRJu

— ANI (@ANI) May 20, 2023