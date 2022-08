17 सेकेंड के वायरल ऑडियो में 27 बार गाली : पीड़ित महिला का दावा- संजय राउत की है आवाज

मुंबईः मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब सोशल मीडिया पर बीते 2-3 दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स, एक महिला को गालियां और धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि ऑडियो 2016 का है और इसमें जो शख्स गाली दे रहा है, वह कथित रूप से संजय राउत की आवाज है. हालांकि News 18 India इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

इस वायरल ऑडियो में जिस महिला को गाली दी जा रही है, वह स्वप्ना पाटकर बताई जा रही हैं. आपको बता दें कि स्वप्ना पाटकर पात्रा चाॅल भूमि घोटाला केस की गवाह हैं, जिसमें संजय राउत की कथित संलिप्तता को लेकर ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है. उन्होंने संजय राउत के खिलाफ वकोला पुलिस थाने में रेप और हत्या की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में स्वप्ना ने वायरल ऑडियो का भी जिक्र किया है. शिकायतकर्ता के मुताबिक ऑडियो में जो बातचीत हो रही है, वह 2016 में उनके और संजय राउत के बीच की है.

वायरल ऑडियो में हो रही बातचीत के अंश…

पुरुषः मैं सब कुछ सुन लेता हूं, इसका मतलब यह नहीं की तुम मुझे सिखाने लगोगी…गाली…तुमने मुझे समझ क्या रखा है…गाली…गाली…गाली. मेरे से पंगा मत ले फिर से बता रहा हूं. ये रिकॉर्ड करके रख ले. ये रिकॉर्ड कर और पुलिस में लेकर जाना.

महिलाः मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं. I am not interested to talking to you. (मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है.)

पुरुषः गाली…मेरा कॉलर पकड़ती हो, तुम्हारी औकात क्या है, गाली.

महिलाः I Know your plan. (मैं तुम्हारी योजना जानती हूं)

पुरुषः थोड़े दिन में तुझको दिखाता हूं…Wait and Watch…गाली…लैंड के कागजात मेरे नाम पर करो या सुजीत के नाम पर करो…गाली….गाली.

स्वप्ना ने अपनी शिकायत में कहा है, ‘मुझे कॉल और अखबार में रखकर भेजे गए पत्र के जरिए धमकी मिली है. वायरल ऑडियो में जो बातचीत है, वह मेरे और संजय राउत के बीच की है. ऑडियो में मुझे कई अपशब्द कहे गए हैं. मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल हो रही है. मुझे पिछले कई सालों से धमकियां मिल रही हैं और डराया जा रहा है. पुलिस में पहले भी शिकायत कर चुकी हूं. इसके बावजूद कोई सपोर्ट नहीं मिला.’

इस वायरल ऑडियो पर शिवसेना नेता के दफ्तर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें जिस पुरुष शख्स की आवाज है, वह संजय राउत नहीं हैं. इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे.

Tags: Sanjay raut, Trending news, Viral audio