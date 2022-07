संजय राउत को 6 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार, मनीलॉन्ड्रिंग का आरोप

नई दिल्ली/मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि राउत (60) को दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट में ईडी के मंडल कार्यालय में छह घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने दावा किया कि राउत को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत रविवार देर रात 12 बजकर पांच मिनट पर हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे.

शिवसेना के राज्यसभा सदस्य राउत को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत मांगेगी. जांच एजेंसी का एक दल रविवार को मुंबई के भांडुप इलाके में राउत के आवास पहुंचा, जहां उन्होंने तलाशी ली, राउत से पूछताछ की और शाम तक उन्हें एजेंसी के स्थानीय कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का समन दिया.

दूसरी ओर, राउत ने दावा किया कि उन्हें ‘फर्जी सबूत’ के आधार पर फंसाया जा रहा है, लेकिन वह न तो झुकेंगे, न ही पार्टी छोड़ेंगे. राउत ने ईडी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘वे (ईडी) मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं. मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘झुकेगा नहीं.’ उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करना है और उनके खिलाफ एक ‘झूठा’ मामला तैयार किया गया है.

#WATCH | Mumbai: Detained Shiv Sena leader Sanjay Raut at the terrace of the ED office building after he was brought there by ED officials in connection with Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/Z09Y12nQX6

— ANI (@ANI) July 31, 2022