घर पहुंची ED तो भड़के संजय राउत, ट्वीट कर बोले- मैं मर जाऊंगा, लेकिन शिवसेना नहीं छोडूंगा

मुंबईः महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के यहां रविवार सुबह ईडी की टीम पहुंची. पात्रा चाॅल भूमि घोटाले के सिलसिले में ईडी के अधिकारी संजय राउत से पूछताछ करने उनके घर पहुंचे और तलाशी ली. केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को लेकर संजय राउत ने ट्वीट किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ते रहेंगे. झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत…मैं मर भी जाऊंगा लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा…मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा…मेरा किसी घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है.’

दरअसल, मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के भेजे गए समन के बावजूद संजय राउत जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. इसलिए ईडी के अधिकारी रविवार सुबह-सुबह उनके मुंबई स्थित आवास पर पहुंच गए. शिवसेना नेता संजय राउत को इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी ने तलब किया था. राउत ने अपने वकीलों के माध्यम से जांच एजेंसी को सूचित किया कि वह संसद सत्र के कारण 7 अगस्त के बाद ही पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं.

“…False action, false evidence…I will not leave Shiv Sena…Even if I die, I will not surrender…I have nothing to do with any scam,” tweets Shiv Sena leader Sanjay Raut

