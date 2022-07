मुझे भी गुवाहाटी जाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मेरे लिए बालासाहेब के आदर्श जरूरी- संजय राउत

मुंबई: शिवसेना से बगावत के परिणाम स्वरूप एकनाथ शिंदे भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं. भाजपा और ​शिवसेना के बागी गुट ने निर्दलीयों और अन्य के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार का गठन किया है. इस बीच महा विकास अघाड़ी के तीनों घटक दल शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने ईडी और सीबीआई के दम पर महाराष्ट्र में भाजपा को दिलाई है. शिवसेना का आरोप है कि विधायकों को केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर बगावत के लिए मजबूर किया गया.

शिवसेना प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा, ‘एक जिम्मेदार नागरिक और सांसद के तौर पर अगर कोई जांच एजेंसी (ईडी) मुझे समन करती है तो पेश होना मेरा कर्तव्य है. समस्या समय के साथ है. महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच? लेकिन उन्हें संदेह था. उनके अधिकारियों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया. मैंने उनसे कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं फिर आ सकता हूं. मुझे भी गुहावटी का प्रस्ताव मिला, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं बालासाहेब के आदर्शों में विश्वास करता हूं.’

As a responsible citizen & MP, it’s my duty to appear if an investigative agency (ED) summons me. Problem is with timing- amid #MaharashtraPoliticalCrisis but they had doubts. Their officials behaved well with me; told them that I can come again if need be: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/c8RPYEW6js

— ANI (@ANI) July 2, 2022