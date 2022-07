'झुकूंगा नहीं, गिरफ्तार हो जाऊंगा' : ED ऑफिस के बाहर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा

मुंबई. शिवसेना के सांसद संजय राउत ने रविवार को दक्षिण मुंबई में स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले कहा कि वह झुकेंगे नहीं और न ही पार्टी छोड़ेंगे. ईडी की एक टीम ने धनशोधन से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में रविवार को राउत के घर पर छापेमारी की है. राउत को भांडुप में उनके घर से ईडी कार्यालय ले जाया गया, जिसके बाहर उन्होंने पत्रकारों कहा, ‘वे (ईडी) मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं. मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं.’ उन्होंने कहा, ‘झुकूंगा नहीं.’

ईडी ने राउत के खिलाफ कई समन जारी करने के बाद यह कार्रवाई की है. आखिरी समन 27 जुलाई को भेजा गया था. ईडी ने राउत को मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास और उनकी पत्नी व ‘सहयोगियों’ से संबंधित लेनदेन में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. रविवार सुबह सात बजे ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ कर्मियों के साथ राउत के घर पहुंचे और छापेमारी शुरू की.

शाम पांच बजे ईडी कार्यालय लाए जाने के कुछ देर बाद राज्यसभा सदस्य राउत ने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया और आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. राउत ने ईडी की कार्रवाई के कुछ देर बाद ट्वीट किया, ”मैं बाला साहेब ठाकरे की कसम खाता हूं मैंने कोई घोटाला नहीं किया. मैं मर जाउंगा, लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा.”

#WATCH | Mumbai: ED officials arrive at the ED office with Shiv Sena leader Sanjay Raut after he was detained from his residence pic.twitter.com/sfHPKQHwnW

— ANI (@ANI) July 31, 2022