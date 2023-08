शरद पवार की एक और गुगली, भतीजे अजित को बताया अपना नेता, बोले- NCP में कोई फूट नहीं

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार की राजनीति को कोई भांप नहीं सकता. उन्होंने एक और राजनीतिक गुगली फेंकी है, जिससे महा विकास अघाड़ी में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है. कल तक जो शरद पवार भतीजे अजित के लिए तल्खी दिखा रहे थे, वही अब अचानक दुलारने लगे हैं. वह बारामती में मौजूद हैं. यहां न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में शरद पवार ने अजित पवार को अपना नेता बताया और एनसीपी में किसी भी फूट से इनकार किया. दरअसल, वह अपनी बेटी सुप्रिया सुले के उस बयान पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘अजित दादा हमारे नेता हैं’.

पत्रकारों ने जब शरद पवार से सुप्रिया सुले के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई मतभेद नहीं है कि वह (अजित पवार) हमारे नेता हैं, एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है. किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है. लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है. हां, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता. वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं.’ शरद पवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने (अजित पवार) अलग निर्णय लिया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विभाजन हुआ है.

Maharashtra | There is no conflict that he (Ajit Pawar) is our leader, there is no split in NCP. How does a split happen in a party? It happens when a big group separates from the party at the national level. But there is no such situation in NCP today. Yes, some leaders took a… pic.twitter.com/iTAYEJ9Mub

