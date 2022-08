शिवसेना नेता संजय राउत पर नई आफत! महिला को धमकाने के आरोप में FIR दर्ज

मुंबईः शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पात्रा चाॅल भूमि घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी किए जाने के बीच उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है. उनके खिलाफ यह शिकायत महिला गवाह को धमकाने के आरोप में दर्ज की गई है. इससे पहले ईडी ने रविवार सुबह संजय राउत के आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

मुंबई पुलिस ने धन शोधन के एक मामले में एक गवाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कथित तौर पर एक महिला का शील भंग करने के आरोप में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार रात को बताया कि गवाह स्वप्ना पाटकर ने शिवसेना राज्यसभा सांसद राउत के खिलाफ वकोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

Mumbai City Police register FIR against Shiv Sena MP Sanjay Raut on the charge of insulting the modesty of woman. She is a witness in a money laundering case being probed by the Enforcement Directorate. The woman alleges that she was given rape and murder threat in a typed paper

— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2022