शिवसेना के बागी विधायक गोवा के लिए रवाना, जानें एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर क्या कहा

गुवाहाटी. शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विधायक बुधवार को गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल से निकलकर हवाई अड्डे के लिए रवाना हो चुके हैं, फिर वे गोवा के लिए उड़ान भरेंगे. सूत्रों ने बताया कि रवानगी करीब दो घंटे विलंबित करने के बाद असंतुष्ट विधायकों ने गोवा के लिए रवाना होने का फैसला किया, जहां से वे बृहस्पतिवार को शक्ति परीक्षण के लिए मुंबई जाएंगे. उन्होंने कहा कि यात्रा कार्यक्रम उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही पर भी निर्भर है जो चल रही है.

विधायक, उनके सहयोगी और परिवार के कुछ सदस्य असम राज्य परिवहन निगम की तीन वातानुकूलित बसों में रेडिसन ब्लू होटल से निकले. तीनों बसें भारी सुरक्षा घेरे में करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित हवाई अड्डे की ओर निकलीं. बसों के साथ कई एस्कॉर्ट वाहन भी थे. अधिकारियों ने बताया कि गुवाहाटी हवाईअड्डे पर सुबह से ही सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि विधायकों को गोवा ले जाने के लिए एक चार्टर्ड विमान पहले ही हवाईअड्डे पर पहुंच चुका है.

हम विद्रोही नहीं हैं. हम शिवसेना हैं: एकनाथ शिंदे

गुवाहाटी हवाई अड्डे मीडिया से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा, “हम विद्रोही नहीं हैं. हम शिवसेना हैं. हम बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के एजेंडे और विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं. हम हिंदुत्व की विचारधारा और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे.” उन्होंने आगे कहा, “हम कल मुंबई पहुंचेंगे और विश्वास मत में भाग लेंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.”

22 जून से गुवाहाटी में डेरा डाले थे शिवसेना के बागी विधायक

महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को परोक्ष तौर पर गिराने के प्रयास में शिवसेना के असंतुष्ट विधायक कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ 22 जून से मुंबई से लगभग 2,700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में डेरा डाले हुए थे. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी एक वीडियो में महाराष्ट्र के बागी विधायकों को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुंचते और “छत्रपति शिवाजी महाराज की जय” और “एकनाथ शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं” के नारे लगाते देखा जा सकता है.

#WATCH | Assam: Rebel Maharashtra MLAs raise slogans of “Chhatrapati Shivaji Maharaj ki jai” and “Eknath Shinde sahab tum aage badho, hum tumhare saath hain”, as they arrive at Guwahati airport. pic.twitter.com/GkT9lguY3V

