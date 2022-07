उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका, ठाणे नगर निगम के 66 पार्षद शिंदे खेमे में हुए शामिल

मुंबई. शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगातार लग रहे झटकों के बीच अब ठाणे नगर निगम (टीएमसी) पर से भी उनका कब्जा खत्म हो गया है. ठाणे नगर निगम के शिवसेना के 66 पार्षद एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं. सूत्रों के मुताबिक इन सभी 66 बागी पार्षदों ने बुधवार देर रात महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी.

News18 को मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना के 67 पार्षदों में से 66 के दल-बदल करने के साथ ही उद्धव ठाकरे का ठाणे नगर निगम (टीएमसी) पर से नियंत्रण खत्म हो गया है. महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण नागरिक निकाय है. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. जिससे महाराष्ट्र में तीन-दलों की महा विकास अघाड़ी सरकार 29 जून को गिर गई.

JOLT to @OfficeofUT @ShivsenaComms in #Thane as 66 corporators of @TMCaTweetAway join @mieknathshinde under the leadership of former mayor Naresh Mhaske pic.twitter.com/J0DIxQmi7D

