मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी राहुल कनाल ने शनिवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े आरोपों पर खुलकर बात की और मामलों की विस्तृत जांच की मांग की.

शिवसेना में शामिल होने के बाद कनाल ने कहा, ‘कल अगर लोग कहते हैं कि मैं (अभिनेता) सुशांत सिंह राजपूत या (उनकी पूर्व मैनेजर) दिशा सालियान मामले के कारण आपसे जुड़ा हूं…तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि कृपया इसकी जांच करें.’ उन्होंने आगे कहा, ‘अगर मेरा नाम सामने आए तो आप मुझे जूतों से मार सकते हैं. इस मामले में विस्तृत जांच की जरूरत है और इसके लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं.’

#WATCH | Maharashtra: “I have requested CM Eknath Shinde to conduct a detailed investigation in Sushant Singh Rajput and Disha Salian’s murder case…And if my name comes up in it (involvement in the murder) I am ready to leave politics,” says Rahul Kanal, Yuva Sena leader and… pic.twitter.com/ds3AZFxfrC

— ANI (@ANI) July 2, 2023