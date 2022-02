शरद पवार से मिलने के बाद बोले सीएम केसीआर- देश को चलाने के लिए नए एजेंडे और नए विजन की जरूरत

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव को अभी काफी समय है लेकिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच क्षेत्रीय दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है. रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव (Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao) ने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) से मुलाकात की इसके बाद वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) से भी मिले. दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद केसीआर ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

एनसीपी प्रमुख से मिलने के बाद तेलंगाना के सीएम ने कहा कि इस देश को चलाने के लिए नए एजेंडे और नेए विजन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मैंने पवार जी से इस मुद्दे पर चर्चा की है. वह एक अनुभवी नेता हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है और हम साथ में काम करेंगे. केसीआर ने कहा कि जल्द ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ बैठक होगी.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को यहां महाराष्ट्र के अपने समकक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. उनकी यह भेंट राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ समान विचारधारा वाले विभिन्न दलों को एक साथ लाने के प्रयासों का हिस्सा है.

This country needs to be run properly with a new agenda, new vision… I discussed the same with Sharad Pawar Ji. He is an experienced leader, has given me his blessings, and we will work together. Soon, a meeting with other like-minded parties will be held: Telangana CM KCR pic.twitter.com/fgzLPyic1k

