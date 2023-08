मुंबई: महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यहां अब सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से मुफ्त होने वाला है. स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने ऐलान किया कि यह योजना 15 अगस्त से राज्य में लागू होगी, जिसके बाद राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज और टेस्ट फ्री होंगे. यह निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को मंजूरी दी गई है. सरकार के इस फैसले से राज्य के गरीबों, जरूरतमंदों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, महिला अस्पताल, जिला सामान्य अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और कैंसर अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. नासिक और अमरावती में स्थित कैंसर अस्पताल भी मुफ्त में इलाज करेंगे. फिलहाल इन सभी अस्पतालों में एक साल में करीब 2 करोड़ 55 लाख नागरिक इलाज के लिए आते हैं. राज्य में जन स्वास्थ्य विभाग के कुल 2418 संस्थान हैं, इन सभी जगहों पर मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा.

All treatments in Government Hospitals will be provided free of cost by the government. Decision has been taken in the cabinet meeting today: Maharashtra Health Minister Tanaji Sawant pic.twitter.com/2kVgm2qi6Z

— ANI (@ANI) August 3, 2023