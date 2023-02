VIDEO: शिवसेना भवन पहुंचे उद्धव, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, संजय राउत ने दोहराई 2000 करोड़ के सौदे की बात

मुंबई. उद्धव ठाकरे सोमवार को अपने समर्थकों द्वारा नारेबाजी और जयकारों के बीच मुंबई स्थित शिवसेना भवन पहुंचे. चुनाव आयोग से झटका मिलने के बाद उन्होंने शिवसेना भवन में अपने गुट के विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई है. दरअसल, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे ‘धनुष एवं तीर’ चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था.

इस बीच, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अपने उस बयान को दोहराया कि शिवसेना पार्टी के नाम एवं निशान को ‘खरीदने’ के लिए ‘2000 करोड़ रुपये का सौदा’ हुआ है. उन्होंने कहा, ‘हमने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मैं अपने बयान पर कायम हूं कि 2000 करोड़ रुपये का सौदा हुआ था, जिससे शिंदे गुट को पार्टी का नाम और सिंबल मिला था. उचित समय पर हम इस संबंध में सबूत लेकर आएंगे.’

शिंदे गुट ने शिवसेना के विधान भवन दफ्तर पर भी ठोका दावा, चीफ व्हीप ने स्पीकर को दिया नोटिस

इतना ही नहीं, जब उनसे यह कहा गया है कि उनके इस बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, तो उन्होंने कहा, ‘मैंने सुना है कि इस बयान पर शिकायत दर्ज की गई ह. ऐसी एक लाख शिकायतें भी दर्ज हों तो भी संजय राउत नहीं डरेंगे.’

#WATCH | Uddhav Thackeray arrives at Shiv Sena Bhavan in Mumbai amid sloganeering and cheers by his supporters.

He has called a meeting of the MLAs and leaders of his faction here. pic.twitter.com/iL53sAJyj9

