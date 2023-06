मुंबई: मुंबई (Mumbai) में हर रोज लोकल ट्रेन से सवारी करने वाले यात्रियों की अच्छी जान-पहचान हो जाती है. इसका सबूत के वायरल वीडियो में देखने को मिला है. अंबरनाथ स्टेशन पर आने वाली एक लोकल ट्रेन के मोटरमैन के रिटायरमेंट को यात्रियों ने यादगार बना दिया. मोटरमैन एम.के. पुरुषोत्तम (M K Purushottam) सालों से सर्विस देने के बाद अब रिटायर हो गए. वह बुधवार को 60 वर्ष के हो गए और उसी दिन उनकी सर्विस का अंतिम दिन था. सुबह साढ़े आठ बजे अंबरनाथ स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है.

हर रोज आने-जाने वाले यात्रियों ने बुधवार को अंबरनाथ स्टेशन पर मोटरमैन के केबिन को फूलों से सजाया था. स्टेशन पर दी गई भावुक विदाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ट्विटर पर यह वीडियो साझा करने वाले तन्मय अदक ने कहा, ‘अंबरनाथ के मोटरमैन आज 8:27 बजे सेवानिवृत्त हो गए हैं… यात्रियों को उन्हें सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं देते देखा गया… कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल #मुंबईकर ही समझ सकते हैं.”

