मुंबई: महाराष्ट्र के धुले शहर के मशहूर स्वामीनारायण मंदिर में हथियारों से लैस ‘आतंकवादी’ के घुसने पर हड़कंप मच गया. इस दौरान एक आम शख्स इस कदर उग्र हो गया कि उसने पास जाकर उस कथित ‘आतंकी’ को थप्पड़ जड़ दिया. शख्स ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उसे देखकर उसका बच्चा डर गया था. हालांकि, यहा माजरा कुछ और ही था. जब उस कथित ‘आतंकी’ की लोगों को सच्चाई पता चली तो सबके होश उड़ गए.

दरअसल, थप्पड़ जड़ने के कुछ मिनटों बाद मंदिर के भीतर का डरावना नजारा, कॉमेडी सीन में बदल गया, क्योंकि जिसे आतंकवादी माना जा रहा था, वह कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी था और यह पूरी घटना पुलिस मॉक ड्रिल की थी. कुछ देर बाद पुलिस ने जनता को सूचित किया कि यह कोई वास्तविक आतंकवादी स्थिति नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा किया गया एक अभ्यास था. पुलिस ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य ऐसी स्थितियों के दौरान नागरिकों की सतर्कता का निरीक्षण करना था.

A Mock drill at a temple which was organised by the police went horribly wrong as a man attacked and slapped the dummy “#terrorist” coz his kids started crying by seeing this act😭

Location: Maharashtra’s #Dhule pic.twitter.com/kric45JVx2

— Amit Sahu🇮🇳 (@amitsahujourno) August 8, 2023