Video: बाल-बाल बचे! चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा भारी, पिता-पुत्र फिसलकर गिरे, प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसे

मुंबई. महाराष्ट्र के अकोला स्टेशन (Akola Station) पर चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते रह गया. चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश के दौरान पिता-पुत्र प्लेटफार्म पर गिर पड़े. वहीं बेटा फिसलकर प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच के गैप में जा गिरा. ट्रेन रुकने के बाद सतर्क रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) के अधिकारियों द्वारा सुरक्षित बचाए गए लड़के की मदद के लिए लोग मौके पर पहुंचे. घटना का वीडियो आरपीएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

आरपीएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अकोला स्टेशन पर चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश में बेटा प्लेटफॉर्म और ट्रेन (Train Accident) के बीच की जगह में फिसल गया. सतर्क आरपीएफ अधिकारियों को बधाई, लड़के को सुरक्षित बचा लिया गया.

A father-son duo encountered a terrifying moment as the son slipped into the gap between the platform & train while attempting to catch a moving train at Akola station.

Kudos to vigilant #RPF officials, the boy was rescued safely.#MissionJeevanRaksha pic.twitter.com/SBSmRcVje4

— RPF INDIA (@RPF_INDIA) May 17, 2023