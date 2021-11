Viral Video Mumbai Local: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला, RPF जवान की सूझबूझ से बची जान

Viral Video Mumbai Local: एक बार फिर आरपीएफ (RPF) का जवान ट्रेन में सफर कर रहे लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आया है. चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में सोमवार दोपहर एक महिला मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन (Kalyan Railway Station) पर फिसल गई और प्‍लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गई. इसी दौरान प्‍लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे एक आरपीएफ के जवान ने समय रहते महिला को बाहर खींच लिया और महिला की जान बचा ली.

बता दें कि सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक महिला चलती MGR चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जाने लगी. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान उपदेश यादव ने उन्हें बाहर खींच लिया और उनकी जान बचा ली. जवान की सूझबूझ से ही महिला की जान बचाई जा सकी. इस खबर को सुनने के बाद हर कोई आरपीएफ जवान की तारीफ कर रहा है. कुछ लोगों ने जवान को असली हीरो भी कहा है.

Sh Updesh Yadav, RPF staff, Kalyan saved the life of a lady passenger when she slipped on the platform from train 22159 CSMT-Chennai mail exp.

Railway appeals to passengers not to board or de-board a running train.@RailMinIndia @GM_CRly pic.twitter.com/CR2F3jjuvR

