मुंबई. मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित एक फैंसी पब से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एस्कोबार पब के बाउंसर और कर्मचारी मिलकर एक ग्राहक को पीटते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बार स्टाफ और ग्राहकों के बीच मारपीट होती दिख रही है. इसमें एक ग्राहक को तो ये बाउंसर लिफ्ट के अंदर घुसकर मारते दिख रहे हैं.

Look what happened yesterday night at Bandra’s Escobar. Customers beaten by pub bouncer and staffs. #bandra #mumbai #nightlife #mumbaipolice #pub pic.twitter.com/CrC7Qzg8Zs

— Preeti Sompura (@sompura_preeti) June 24, 2023