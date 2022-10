Video: मुंबई में दर्दनाक हादसा, एसयूवी से टकराई बाइक; चंद पलों में चली गई युवक की जान

मुंबई. मुंबई के चैंबूर इलाके में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार कार से टकराने के बाद बाइक सवार की मौत हो गई. चैंबूर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले का सीसीटीवी फूटेज मिल गया है. इसमें एसयूवी दिखाई दे रही है. यह गाड़ी अचानक बाइक सवार के सामने आ गई और हादसा हो गया.

पुलिस ने बताया कि दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई और बाइक सवार दुर्घटना की जगह से काफी दूर जाकर गिरा. पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार सवार ने गाड़ी मौके पर नहीं रोकी और भाग गया. पुलिस का कहना है कि घटना चैंबूर में 27 अक्टूबर की रात को हुई थी. इसमें अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच चल रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

#WATCH | A man died after his bike collided with a car in Mumbai’s Chembur on October 27. A case has been registered against an unknown person. Search underway to arrest the accused: Mumbai Police

(CCTV Visuals) pic.twitter.com/7z12qQXJJO

