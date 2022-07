भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया, राज्यपाल हर हद पार कर रहे हैं: उद्धव ठाकरे

मुंबई. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान की निंदा की और कहा कि उन्होंने मराठियों का अपमान किया है. शिवसेना सुप्रीमो ने कहा, ‘मैं राज्यपाल के पद पर बैठे किसी का अपमान नहीं करना चाहता. मैं कुर्सी का सम्मान करता हूं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया और लोगों में गुस्सा है. धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं राज्यपाल, हर हद पार कर रहे हैं.’ दरअसल, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार शाम को एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो शहर के पास न तो पैसे रहेंगे और न ही वित्तीय राजधानी का तमगा. अब कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद विवाद पैदा हो गया है.

वहीं, राज्यपाल ने शनिवार को कहा कि उनकी टिप्पणी को ‘तोड़-मरोड़’ कर पेश किया गया. उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी ‘मंशा महाराष्ट्र के विकास और प्रगति में कठोर परिश्रम करने वाले मराठी भाषी समुदाय के योगदान का अपमान करने की नहीं थी.’ कांग्रेस ने राज्यपाल के इस बयान की निंदा की है और उनसे माफी की मांग की है. मुंबई के पश्चिमी उपनगर अंधेरी में एक चौक के नामकरण समारोह को संबोधित करते हुए कोश्यारी ने कहा, ‘मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई व ठाणे से हटा दिया जाए, तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे और न ही मुंबई वित्तीय राजधानी बनी रह पाएगी.’

राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोश्यारी ने मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी बनाने में राजस्थानी मारवाड़ियों और गुजराती समुदाय के योगदान की प्रशंसा की. राज्यपाल ने कहा कि राजस्थानी मारवाड़ी समुदाय देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ नेपाल और मॉरीशस जैसे देशों में भी निवास करता है. उन्होंने कहा, ‘जहां भी इस समुदाय के लोग जाते हैं, वे न केवल कारोबार करते हैं, बल्कि स्कूल और अस्पताल के निर्माण जैसे परोपकारी कार्य भी करते हैं.’

राज्यपाल बोले- मेरी मंशा मराठी भाषी लोगों के अपमान की नहीं थी

राज्यपाल ने उनकी टिप्पणी से पैदा हुए विवाद के मद्देनजर शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वह केवल शहर के कारोबार और उद्योग में गुजराती और राजस्थानी समुदायों के योगदान पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा, ‘ऐसा करते हुए, मेरी मंशा मराठी भाषी लोगों के अपमान की नहीं थी. मेरी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.’ कोश्यारी ने कहा कि वह राज्यपाल के तौर पर उत्कृष्ट महाराष्ट्र राज्य की सेवा कर गौरवान्वित महसूस करते हैं. उन्होंने कहा, ‘मुंबई महाराष्ट्र का गुरुर है और देश की वित्तीय राजधानी है. मैंने भी कम समय में मराठी सीखने की कोशिश की.’

#WATCH | If Gujaratis and Rajasthanis are removed from Maharashtra, especially Mumbai and Thane, no money would be left here. Mumbai would not be able to remain the financial capital of the country: Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari pic.twitter.com/l3SlOFMc0v

