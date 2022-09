पंजाब में एक अनोखा सर्च ऑपरेशन, ऐसे पकड़ी गई 1 लाख 45000 हजार लीटर अवैध शराब

चंडीगढ़. पंजाब में बढ़ते हुए अवैध शराब के मामलों को लेकर लुधियाना में आबकारी विभाग (Excise Department) के द्वारा एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया. बीते मंगलवार को शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसके बाद विभाग एक्शन में नजर आई.

सर्च ऑपरेशन में 1,45,000 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है. मॉडर्न तकनीकी का सहारा लेते हुए ड्रोन की मदद से ये ऑपरेशन किया गया. शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़े अभियान में, आबकारी विभाग ने लाधोवाल क्षेत्र के पास सतलुज नदी तल से 1,45,000 लीटर अवैध शराब को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया.

In a major drive against liquor mafia, Excise Deptt nabbed and destroyed 145000 ltr of illicit liquor from Sutlej River Bed near Ladhowal Area. Equipment used was also destroyed. @BhagwantMann Govt will continue to break the back of liquor mafia and nobody involved will be spared pic.twitter.com/Nl66mGY67Z

— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) September 2, 2022