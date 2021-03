PM मोदी 17 मार्च को करेंगे मुख्यमंत्रियों का साथ बैठक, यहां जानें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट है. सरकार ने होटल, मॉल्स और सार्वजनिक जगहों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. वहीं, दुनिया के कई देशों तक पहुंची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजैनेका की वैक्सीन पर यूरोपीय देश रोक लगा चुके हैं. टीका लगने के बाद लोगों में खून के थक्के जमने के बाद देशों ने यह फैसला लिया है. खास बात है कि प्रधानमंत्री आगामी 17 मार्च को कोविड स्थिति को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने जा रहे हैं. आगे पढ़िए 15 मार्च की देश-दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें एक साथ...जहां कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर परेशानी पैदा कर रही है वहीं, कोविड-19 की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर यूरोप के कई देशों में अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है. कुछ देशों में इस वैक्सीन के कारण खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद फ्रांस, इटली और जर्मनी ने इसके इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टी20 सीरीज पर कोरोना की मार पड़ी है. अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने के बाद अब प्रशासन ने स्टेडियम में दर्शकों के जाने पर रोक लगा दी है. मतलब अब भारत और इंग्लैंड (India vs England T20I Series) के बीच होने वाले अगले तीन टी20 मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे. गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने सभी क्रिकेट फैंस के टिकटों के पैसे लौटाने की बात कही है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)महाराष्ट्र में कोरोना (Corona in Maharshtra) के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को मुश्किल में डाल दिया है. नागपुर जैसे बड़े शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है. अब सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते केस को रोकने के लिए कई पाबंदियों की घोषणा कर दी है. गुजरात में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अहमदाबाद में कई पाबंदियों की घोषणा कर दी गई है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)म्यांमार में तख्तापलट (Military Coup) होने के बाद से ही हालात बेकाबू हो गए हैं. रविवार को यंगून इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक चीनी फैक्ट्री में आग लगा दी गई, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने खुलेआम गोलियां बरसाईं. इस गोलीकांड में अब तक 70 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है. यंगून की गोलीबारी में 51 लोगों की जान गई, तो उससे अलग-अलग शहरों में भी 19 लोग रविवार को ही अपनी जान गंवा बैठे. म्यांमार के एक संगठन के मुताबिक, अभी तक के प्रदर्शन में मारे गए लोगों की संख्या 125 का आंकड़ा पार कर चुकी है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मुख्यमंत्रियों के साथ बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के खतरे और कोरोना वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी 17 मार्च को दोपहर साढ़े 12 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे. बता दें देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर तेजी से गहराता जा रहा है ऐसे में पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही यह बैठक बेहद अहम होने वाली है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों (New Farm Law) के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border) पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर भारतीय किसान यूनियन (भानु) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह (Bhanu Pratap Singh) ने कहा, '26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितने भी संगठन सिंघु बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे. ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे. कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी.' उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनकारियों (किसान) ने पुलिस पर हमला किया और लालकिले पर कोई और झंडा लहराया तो हमने अपना समर्थन वापस ले लिया और लौट आए. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रही हैं, जहां हाल ही में एक्ट्रेस के पिता का निधन हुआ है वही अब उनके सिर एक और मुसीबत आन पड़ी है. दरअसल गौहर खान (Gauahar Khan) पर आरोप है कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव थी इसके बाद भी उन्होने अपना काम जारी रखा और अब इसी वजह से उनपर सख्त FIR दर्ज हो गई है. इस मामले में अब गौहर खान की टीम (Team Gauhar Khan) ने एक बयान जारी किया है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)शिया वक्फ बोर्ड (Shia Waqf Board) के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी (Waseem Rizvi) की कुरान से 26 आयतों को हटाने वाली उनकी पीआईएल (PIL) के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Minorities Commission) ने वसीम रिज़वी को एक नोटिस (notice) भेजा है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिज़वी को नोटिस भेजकर 21 दिन में जवाब मांगा है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)ड्रोन (Drone) उड़ाना अब तक आपकी हॉबी हाेगी, लेकिन अब से नहीं. क्योंकि अब इसे आप यूं ही नहीं उड़ा सकते. भारत सरकार (Government of India) ने इसके लिए दिशा-निर्देश (Instructions) जारी कर दिए है और इन नियमों के अनुसार यदि आपने ड्रोन उड़ाया तो कार्यवाही के लिए भी तैयार रहे. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of India ) ने साेमवार काे देश के सभी बैंकाें में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) लागू करने का फैसला किया है. अब तक कुछ चुनिंदा बैंकाे में की शाखाओं में ही CTS लागू था. आरबीआई द्वारा जारी नाेटिफिकेशन में सभी बैंकाें काे निर्देश दिए गए कि वे 30 सितंबर 2021 तक इसे लागू कर ले. वर्तमान में करीब 18 हजार शाखाओं में यह सुविधा नहीं है. (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)