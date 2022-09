10 फीट का विशालकाय अजगर, 45 दिन से चल रहा इलाज, 2 सर्जरी हुई, अब होगी प्लास्टिक सर्जरी, जानें क्या है मामला...

मुंबई. वन विभाग (Forest Department) के सहयोग से Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW) द्वारा पिछले महीने एक 10 फीट लंबे विशालकाय इंडियन रॉक पाइथन का रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू टीम ने घायल अजगर को वेटरनरी डॉक्टर के पास पहुंचाया और उसका इलाज शुरू किया गया. दरअसल, इस अजगर के शरीर में कई फ्रैक्चर और घाव पाए गए थे. यह भारत में संरक्षित प्रजातियों के किसी जीव के लिए अपनी तरह का पहली क्रिटिकल उपचार प्रकिया हो सकती है.

अजगर के जबड़े में फ्रैक्चर के साथ चेहरे और सिर पर कई अन्य फ्रैक्चर, गहरे घाव भी

8 से 12 साल की उम्र के बीच का यह सरीसृप दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक,मुंबई के बिजी बस स्टॉप पर पाया गया था. इस अजगर के जबड़े में फ्रैक्चर के साथ चेहरे और सिर पर कई अन्य फ्रैक्चर और कुछ बड़े खुले घाव पाए गए थे. बचाव दल और पशु चिकित्सक इसकी गहन देखभाल कर रहे हैं. उनका कहना है कि इसे बचाने के लिए एक पुनर्निर्माण प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी. RAWW के संस्थापक पवन शर्मा कहते हैं कि “अजगर के चोटों की प्रकृति बहुत गंभीर है.

हालत बनी हुई है नाजुक

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 10 फीट लंबे इंडियन रॉक पाइथन का इलाज अब भी जारी है और उसकी हालत तभी से नाजुक है. अजगर का इलाज करने वाली वेटरनरी डॉक्टर रीना देव ने कहा है कि ‘अजगर का इलाज पिछले 45 दिनों से जारी है और तब से उसकी दो बार सर्जरी की जा चुकी है. गंभीर हालत होने के वजह से अजगर की प्लास्टिक सर्जरी अभी की जा रही है, जिसके बाद उसको तीन महीने तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा.

For the past 45 days, the snake is undergoing treatment. 2 surgeries have already been performed. After plastic surgery, the python will be under observation for 3 months. It will take 3 hours for the plastic surgery: Dr Rina Dev (07.09) pic.twitter.com/UoteAwk4vK

