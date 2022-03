सेना की 10 महिलाओं ने 44 फुट की नौका पर समुद्र की सबसे कठिन यात्रा पूरी कर रचा इतिहास

भारतीय सेना की 10 महिला अफसरों ने चेन्नई-निजामपट्टनम-विजाग-निजामपट्टनम-चेन्नई (Chennai-Nizampatnam-Vizag-Nizampatnam-Chennai) की बेहद ही कठिन समुद्री यात्रा कर एक नया इतिहास रच दिया है. इन महिलाओं ने न केवल भारतीय सेना (Indian Army) के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ा है, बल्कि देश को भी गौरवान्वित किया है. तमाम तरह की बाधाओं को पार करते हुए हुए इन बहादुर महिलाओं नें अपना रास्ता खुद बनाया और नए मानक स्थापित करते हुए इस अभियान को पूरा कर अपनी काबिलियत साबित की है.

10 दिनों तक चली इस साहसिक जलयात्रा का नेतृत्व मेजर मुक्ता गौतम (Major Mukta Gautam) ने किया था. इस टीम में उनके साथ मेजर प्रिया सेमवाल, मेजर प्रिया दास, मेजर रश्मिल सांगवान, मेजर अर्पिता द्विवेदी, मेजर संजना मित्तल, कैप्टन ज्योति सिंह, कैप्टेन माल्विका रावत, कैप्टन शुभम सोलंकी और कैप्टन सोनल गोयल शामिल थीं. महिला अफसरों ने 900 नॉटिकल मील का सफर तय किया. इस यात्रा का शुभारंभ 15 फरवरी को हुआ था. 2018 में भारतीय नौ सेना के ‘नविका सागर परिक्रमा’ (Navika Sagar Parikram) के बाद सिर्फ महिला अधिकारियों के द्वारा किया गया यह भारतीय सेना का यह पहला अभियान है.

बेहद रोमांचकारी रही यात्रा

44 फुट की ‘बवेरिया’ (Barvaria) नाम की नौकायान नौका (Sailing Yacht) में इन महिलाओं ने पूरे 10 दिन तक बेहद साहसिक और रोमांचक समय बिताया. नौकायान पर खाना पकाने और भजन गाने से लेकर समुद्र की लहरों में तैरने तक के रोमांच का अनुभव इन्होंने लिया. इस दौरान समुद्र की दुर्लभ प्रजातियों को भी देखा. यात्रा के दौरान समुद्र की बेरूखी, चिलचिलाती धूप, कठोर सर्दी और जमा देनी वाली सर्द हवाओं का भी सामना किया. यही नहीं यात्रा के दौरान बोट में हुई खराबी को ठीक करने, दूसरी आपातकालीन स्थितियों का सामना करने और संचार कायम रखने से लेकर मौसम की मार को झेलने का काम इन महिलाओं ने अपने दम पर किया. इस सफर में हर तरह का काम करना सीखा.

कप्तान की जिम्मेदारी होती है अहम

न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक बोट की कप्तान मुक्ता गौतम ने बताया कि कप्तान होने की वजह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उन्हें हमेशा तैयार रहना होता है क्योंकि कुछ भी दिक्कत आने पर सभी साथी उनकी ही तरफ देखते हैं. सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कप्तान के हाथों में ही होती है. मुक्ता गौतम, 2011 में भारतीय सेना में शामिल होकर कमीशन प्राप्त करने वाली पहली महिला भी हैं.

सभी का साथ है जरूरी

मुक्ता कहती हैं, ‘सबसे ज़रूरी होता है सभी को साथ लेकर चलना और सभी के विचारों को सुनकर उन्हें तरजीह देना. आपको हमेशा अपने साथ समाधान रखना होता है क्योंकि समुद्र में आपको बचाने वाला कोई नहीं होता है’. वहीं मेजर संजना मित्तल इस यात्रा को लैंगिक समानता की राह में एक बड़ा कदम बताती हैं.

Led by Major Mukta S Gautam, these are the nine brave #IndianArmy #women officers who are undertaking the first-ever offshore sailing expedition , in order to promote #sailing and encourage young women to join the @adgpi #Chennai #India #IndianArmedForces #EmpowerWomen #Defence https://t.co/rpjdookHWy pic.twitter.com/lKYalnZNCo

— Sidharth.M.P (@sdhrthmp) February 15, 2022