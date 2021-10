नई दिल्‍ली. भारत ने गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के खिलाफ 100 करोड़ से अधिक वैक्‍सीन डोज (100 Crore Vaccination) लगाने का लक्ष्‍य पूरा कर लिया है. इस मौके पर देश के अलग-अलग हिस्‍सों में उत्‍साह का माहौल है. इस लक्ष्‍य की प्राप्‍ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश‍वासियों को बधाई दी है. वहीं केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मनसुख मांडविया ने मिठाई बांटकर खुशी साझा की.

देश में 100 करोड़ वैक्‍सीन डोज लगने के बाद स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्‍ली स्थित कोविड 19 के वॉर रूम पहुंचे. वहीं उन्‍होंने कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्‍हें बधाई दी. इसके साथ ही उन्‍होंने अपने हाथ से मिठाई भी बांटी. उन्‍होंने कहा, ‘बधाई हो भारत! दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व का यह प्रतिफल है.’

#WATCH Union Health Minister Mansukh Mandaviya visits COVID19 War Room in Delhi, interacts with staff and distributes sweets to mark India achieving one billion COVID19 vaccinations. Health Secretary Rajesh Bhushan also present pic.twitter.com/WlaTi76dJJ

— ANI (@ANI) October 21, 2021