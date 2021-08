75th Independence Day: श्रीनगर में तैयार हुआ 100 फीट ऊंचा तिरंगा, LG मनोज सिन्हा ने बताया- ऐतिहासिक लम्हा

श्रीनगर. 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के हरि पर्बत में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया. यह पहली बार है कि केंद्रशासित प्रदेश में 24*36 फीट आकार का तिरंगा लहराया गया. प्रदेश के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस तिरंगे को लहराया. उप-राज्यपाल ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया.

उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐतिहासिक क्षण है. 100 फीट ऊंचे इस तिरंगे को सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सहयोग से स्थापित किया गया है. यह लोगों, विशेषकर युवाओं को केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.’

75th Independence Day: बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने एक-दूसरे को भेंट की मिठाईयां

इससे पहले, सिन्हा ने यहां शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा, ‘जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत किया गया है, आम नागरिकों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है. कश्मीरियत की भावना के साथ यानी सभी धर्मों एवं पंथों को साथ लेकर विकास की यात्रा पर अग्रसर, हम नयी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं.’

#WATCH | A 100-feet high mast National Flag has been installed at Hari Parbat in Srinagar, Jammu & Kashmir; Lieutenant Governor Manoj Sinha launched UT’s “first such 24 X 36 feet Tricolour.” pic.twitter.com/Kb0KFT6DeF

— ANI (@ANI) August 15, 2021