VIDEO: भगवान गणेश को चढ़ा विशाल लड्डू 45 लाख रुपये में हुआ नीलाम, जानिए कितना था वजन

हैदराबाद. हैदराबाद में भगवान श्री गणेश को चढ़ाया गया एक लड्डू शनिवार को 45 लाख रुपये में नीलाम हुआ. इस लड्डू का वजन 12 किलोग्राम है. प्रसिद्ध बालापुर गणेश का यह लड्डू महज एक दिन में ही दोगुनी कीमत पर नीलाम हुआ. ठीक एक दिन पहले इसकी कीमत 24.60 लाख रुपये बताई जा रही थी. इस नीलामी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, यह नीलामी द मराकथा श्री लक्ष्मी गणपति उत्सव पंडाल में हुई.

12 किलो के इस लड्डू की कीमत 44 लाख 99 हजार 999 रुपये लगाई गई. यह अब तक की सबसे बड़ी नीलामी मानी जा रही है. इस नीलामी में केवल हैदराबाद और सिकंदराबाद ही शामिल नहीं थे, बल्कि दो राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल थे. इसकी नीलामी के पीछे भी बड़ी वजह है. बता दें, हैदराबाद में भगवान श्री गणेश को प्रसाद के रूप में चढ़ाए गए लड्डुओं की नीलामी की परंपरा है. जो इस नीलामी में बाजी मार लेता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उस पर भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा है.

ये है लड्डू से जुड़ी मान्यता

स्थानीय लोग मानते हैं कि इस नीलामी के इस लड्डू से सौभाग्य, अच्छा स्वास्थ्य, लक्ष्मी और संपन्नता की प्राप्ति होती है. जानकारी के मुताबिक, 12 किलो के इस लड्डू के लिए 45 लाख रुपये की बोली गीताप्रिया और वेंकटराव ने लगाई. वे बालापुर गणेश के इस लड्डू को पाना चाहते थे. ये लड्डू स्थानीय किसान और रिटेलर वी. लक्ष्मा रेड्डी ने करीब-करीब 25 लाख रुपये में तैयार किया था.

A laddoo for Rs 44,99,999 from #Hyderabad Alwal Maragatham #LaksmiGanapathy was bought by couple Venkat Rao & Geethapriya… It’s a tradition to auction laddoo made for Ganeshji as Prasad & whoever wins is believed to get God’s special blessing #CostliestLaddoo #Telangana pic.twitter.com/CnAeD71QVc

— AJAY PATIL (@ajaypatilsinde) September 10, 2022