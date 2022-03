VIDEO: 125 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद ने इस खास अंदाज में लिया 'पद्म श्री', PM मोदी भी हुए नतमस्तक

नई दिल्ली: योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने आज 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद (Swami Sivananda) को पद्म श्री से सम्मानित किया. वाराणसी के रहने वाले स्वामी शिवानंद के बारे में कहा जाता है कि 125 वर्ष की उम्र में भी वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं. राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान देने वाले 128 लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है.

स्वामी शिवानंद का जन्म 3 अगस्त 1896 का बताया जाता है. वे चमक-दमक की दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं. योग और धर्म में रुचि रखने वाले स्वामी शिवानंद रोज सुबह 3 बजे उठते हैं और योग करते हैं. इसके अलावा वे भगवद् गीता और मां चंडी के श्लोकों का पाठ करते हैं.

योग गुरु सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे घुटनों के बल बैठकर उनका अभिवादन करने लगे. योग गुरु को ऐसा करता देख प्रधानमंत्री मोदी तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो गए और झुककर दोनों हाथ जोड़कर योग गुरु के सामने नतमस्तक हो गए. योग गुरु ने इसी अंदाज में राष्ट्रपति का भी अभिवादन किया.

125 Year old #YogaGuru from Kashi, Swami Sivananda receives #PadmaShri award from President #RamNathKovind for his contribution in the field of #Yoga.#PadmaAward @mygovindia@PIBHomeAffairs#PeoplesPadma #PadmaAwards2022 pic.twitter.com/3rVDzed6lQ

— DD News (@DDNewslive) March 21, 2022